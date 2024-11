Valtrebbia non sa nemmeno dove sia». Così Federco Bonini, consigliere provinciale in Ilpiacenza.it - Statale 45, Bonini (Lega): «I no ideologici di 5 stelle e Verdi un danno per la Valtrebbia» Leggi tutto su Ilpiacenza.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilpiacenza.it: «Le dichiarazioni di qualche candidato alle regionali, durante l’ennesimo incontro del comitato contro lo sviluppo della valle, sono un manifesto dell’ideologia e dell’inconcludenza, magari da parte di chi lanon sa nemmeno dove sia». Così Federco, consigliere provinciale in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:45,): «I no ideologici di 5 stelle e Verdi un danno per la Valtrebbia»; "Nuova" SS45, alla Camera le critiche del comitato "Sì all'ammodernamento, ma fatto meglio"; Ponte di Barberino, la Provincia candida il progetto in Regione;: «Ogni incidente in galleria ci ricorda la necessità di ponte Barberino»; Bobbio,scende in campo: “Con me trasparenza e dialogo”;si candida: «È arrivata l’ora di un rinnovamento a Bobbio»; Approfondisci 🔍

FOGGIA Tragedia sulla Statale, il silenzio della Lega

(statoquotidiano.it)

Antonio Gentile, storico ultras del Barletta e padre di Gaetano, sta conducendo una battaglia contro la decisione della Lega Pro di non ... trasferta quando, sulla Statale 93 Potenza-Melfi ...

Lavori notturni lungo la Statale 45, cambia la viabilità a Rivergaro

(piacenzasera.it)

Per consentire l’esecuzione dei lavori finalizzati al consolidamento del corpo stradale, sono previste temporanee limitazioni lungo la strada statale 45 “Val Trebbia “a Rivergaro ...

Statale 45, Anas apre al confronto sul progetto nella fase esecutiva

(piacenzasera.it)

E’ il commento dell’amministrazione comunale di Rivergaro, che venerdì 18 ottobre ha incontrato a Bologna il commissario Anas Aldo Castellari della Statale 45 sul progetto di ammodernamento ...

Nuova Statale 106, la Cgil va all'assalto della Lega e di Salvini: «Terzo Megalotto realtà grazie al sindacato»

(ecodellojonio.it)

Ormai tutti parlano di Statale 106, di terzo megalotto e di quello che sarà ... è ritornato montando la polemica contro la Lega che proprio nei giorni scorsi, proprio a seguito del nostro ultimo ...