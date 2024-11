Musica, Mina torna con un album di inediti: on line il primo singolo scritto da Gabbani - È uscito oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali ”Buttalo via”, il nuovo singolo di Mina. Il brano (con testo e Musica di Francesco Gabbani) anticipa l’atteso album d’inediti in uscita il prossimo 22 novembre. Il brano è accompagnato da un video che contiene una straordinaria performance del ballerino Tommaso Stanzani. Mina gioca con i generi e gli stili Musicali e continua a ricordarci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti per affermare la nostra identità. La grande artista oltre ad essere un’interprete che è un modello per tutti i musicisti di diverse generazioni è diventata un esempio in termini di coraggio e libertà anche per i ragazzi della generazione Z. L'articolo Musica, Mina torna con un album di inediti: on line il primo singolo scritto da Gabbani proviene da Ildenaro.it. Leggi tutto su Ildenaro.it (Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024)- È uscito oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali ”Buttalo via”, il nuovodi. Il brano (con testo edi Francesco) anticipa l’attesod’in uscita il prossimo 22 novembre. Il brano è accompagnato da un video che contiene una straordinaria performance del ballerino Tommaso Stanzani.gioca con i generi e gli stilili e continua a ricordarci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti per affermare la nostra identità. La grande artista oltre ad essere un’interprete che è un modello per tutti i musicisti di diverse generazioni è diventata un esempio in termini di coraggio e libertà anche per i ragazzi della generazione Z. L'articolocon undi: onildaproviene da Ildenaro.it.

