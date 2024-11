MotoGP, adesso è ufficiale: troppi morti per correre a Valencia (Di venerdì 1 novembre 2024) Il Gran Premio di Valencia, fissato per il 17 novembre, è stato ufficialmente annullato a causa della drammatica alluvione che ha devastato la Spagna, con più di 200 morti. L’ondata di maltempo ha colpito il circuito Ricardo Tormo e le vie d’accesso, rendendo impossibile lo svolgimento della gara. A prendere questa decisione sono stati la Dorna e i team, riuniti a Sepang, in Malesia. I responsabili hanno valutato la situazione e concordato sulla necessità di annullare la competizione a Valencia. Il messaggio della MotoGP: “correremo per Valencia, non a Valencia” “Non correremo a Valencia, ma per Valencia“, ha dichiarato la MotoGP in un comunicato, lanciando un appello alla solidarietà per le vittime dell’alluvione. È già partita una raccolta fondi a cui diversi piloti e squadre hanno aderito per sostenere la comunità colpita. Thesocialpost.it - MotoGP, adesso è ufficiale: troppi morti per correre a Valencia Leggi tutto su Thesocialpost.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Il Gran Premio di, fissato per il 17 novembre, è stato ufficialmente annullato a causa della drammatica alluvione che ha devastato la Spagna, con più di 200. L’ondata di maltempo ha colpito il circuito Ricardo Tormo e le vie d’accesso, rendendo impossibile lo svolgimento della gara. A prendere questa decisione sono stati la Dorna e i team, riuniti a Sepang, in Malesia. I responsabili hanno valutato la situazione e concordato sulla necessità di annullare la competizione a. Il messaggio della: “mo per, non a” “Nonmo a, ma per“, ha dichiarato lain un comunicato, lanciando un appello alla solidarietà per le vittime dell’alluvione. È già partita una raccolta fondi a cui diversi piloti e squadre hanno aderito per sostenere la comunità colpita.

