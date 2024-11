Ravenna ai Mondiali di Canicross svoltisi il 19 e 20 ottobre scorsi a Bardonecchia, con la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutto il mondo accompagnati dal loro cane guida. Maya Moni, 16enne Ravennate, tesserata per il comitato territoriale del CSI, è stata tra i dieci rappresentanti della selezione italiana a salire sul podio nella categoria Adapted Woman, contribuendo al miglior bottino della storia dell’Italia in questa disciplina. Maya ha conquistato la medaglia d’argento gareggiando con Nina, un golden retriever il cui padrone è Laura Spada, con una lunga esperienza nel mondo del running e del Canicross, promotrice di “Corrinzolando”, il progetto di pet therapy ludico-motorio ed educativo mirato ad offrire un’occasione di sostegno, di socializzazione e di promozione del movimento fisico, con il supporto di cani addestrati. Sport.quotidiano.net - Mondiali Canicross, sul podio una 16enne del Csi di Ravenna Leggi tutto su Sport.quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: C’era anche una rappresentanza del Csiaidisvoltisi il 19 e 20 ottobre scorsi a Bardonecchia, con la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutto il mondo accompagnati dal loro cane guida. Maya Moni,te, tesserata per il comitato territoriale del CSI, è stata tra i dieci rappresentanti della selezione italiana a salire sulnella categoria Adapted Woman, contribuendo al miglior bottino della storia dell’Italia in questa disciplina. Maya ha conquistato la medaglia d’argento gareggiando con Nina, un golden retriever il cui padrone è Laura Spada, con una lunga esperienza nel mondo del running e del, promotrice di “Corrinzolando”, il progetto di pet therapy ludico-motorio ed educativo mirato ad offrire un’occasione di sostegno, di socializzazione e di promozione del movimento fisico, con il supporto di cani addestrati.

Corrinzolando sul podio mondiale di canicross con una 16enne di Ravenna

(ravennawebtv.it)

C’era anche una rappresentanza del CSI Ravenna ai Mondiali di canicross svoltisi il 19 e 20 ottobre scorsi a Bardonecchia, con la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutto il mondo accom ...

