Miglior Enotecario Professionista d'Italia, finale l'11 novembre a Roma

(Lopinionista.it - venerdì 1 novembre 2024)– I finalisti del concorso2024 si danno appuntamento per lail prossimo 11a Palazzo Valentini, nel cuore di. Il Concorso, organizzato da AEPI (Associazione Enotecari Professionisti Italiani), ha l’obiettivo di valorizzare la figura dell’, un ruolo in costante crescita che sta attirando sempre più giovani, come dimostrano i finalisti per la maggior parte Under 30. Questa iniziativa non solo celebra l’eccellenza nel settore, ma ha anche l’obiettivo di incoraggiare gli enotecari aarsi continuamente, stimolandoli a mettersi in gioco, ad approfondire le proprie conoscenze e a sviluppare il pensiero critico.