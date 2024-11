Liberoquotidiano.it - "La porta è quella. Basta!": coppia di nordafricani mangia senza pagare? Il duro sfogo di Salvini | Guarda

(Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- "Scene surreali sul lungomare di Porto San Giorgio (Fermo), identificata unadi: pranzano, non pagano, e poi danno in escandescenze davanti alle forze dell'ordine. La donna si spoglia in mezzo alla strada, lui sfonda il lunotto della volante": Matteoha rito questo fatto di cronaca sul suo profilo su X. E alla fine ha commentato: "Se non ti stanno bene le nostre regole e i nostri principi, la!". Infine il ministro dei Trasporti ha aggiunto: "MENO QUARANTANOVE: CONDANNATO O ASSOLTO PER AVER BLOCCATO GLI SBARCHI? Venerdì 20 dicembre scoprirò se per la giustizia sono colpevole di aver fermato l'immigrazione clandestina. L'ho fatto e lo rifarei, per la dignità dell'Italia, per la sicurezza degli italiani, per il futuro dei nostri figli".