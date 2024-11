Incendio divampato all'1,30 della notte scorsa ha coinvolto una falegnameria in via Cannizzaro, a Linguaglossa. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Linguaglossa e Riposto, insieme a un’autobotte, un’autoscala e un automezzo logistico inviato dalla sede centrale del Cataniatoday.it - Incendio in una falegnameria a Linguaglossa, intervento dei vigili del fuoco Leggi tutto su Cataniatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cataniatoday.it: Undivampato all'1,30 della notte scorsa ha coinvolto unain via Cannizzaro, a. Sul posto sono intervenute le squadre deideldie Riposto, insieme a un’autobotte, un’autoscala e un automezzo logistico inviato dalla sede centrale del

Incendio distrugge una falegnameria a Linguaglossa, era aperta da poco

Un incendio divampato all'1,30 della notte scorsa ha coinvolto una falegnameria di recente apertura in via Cannizzaro, a Linguaglossa (CT). Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco

Linguaglossa, nella notte a fuoco una falegnameria

Questa notte, poco dopo l'1,00, i vigili del fuoco di Riposto, Linguaglossa e Catania sono intervenuti a Linguaglossa per l'incendio di una falegnameria in via Cannizzaro.

