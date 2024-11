Il boss dell’Arsenal Arteta aspetta Gabriel e White prima dello scontro con il Newcastle

Leggi tutto su Justcalcio.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Justcalcio.com: 2024-11-01 11:54:24 Il web non parla d’altro: Mikelspera che i difensori chiavee Bensiano entrambi disponibili per la trasferta di domani aè uscito zoppicando dal pareggio per 2-2 di domenica scorsa contro il Liverpool all’Emirates mentre, che è passato alla difesa centrale contro i Merseysiders, ha saltato la trasferta infrasettimanale della Coppa EFL a Preston per infortunio. Suha detto: “Oggi abbiamo un allenamento. Se riuscirà a completarlo sarà disponibile. Non ha ancora svolto alcun allenamento, ma se riuscirà a farlo oggi sarà a disposizione in rosa”. Con William Saliba disponibile anche dopo aver saltato la partita con il Liverpool per squalifica,spera di avere una difesa a quattro più riconoscibile al St James’ Park. Ciò dipenderà dal fatto che anche il Bianco riesca a farcela.