Formia Inchiesta The good lobby | uno degli indagati di Ceccano è progettista per il Comune di Formia

Formia – Formia dopo Terracina. Sta creando qualche motivo di imbarazzo al Comune di Formia la lettura della voluminosa ordinanza custodiale che, richiesta dalla sede italiana della Procura Europa ed emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone Ida Logoluso, ha terremotato nei giorni scorsi, nell'ambito dell'Inchiesta (tuttora aperta) "The good lobby", il Comune di Ceccano

“The good lobby”, Caligiore si avvale della facoltà di non rispondere: l’ex sindaco resta in silenzio

L’ormai ex sindaco di Ceccano, Roberto Caligiore, finito ai domiciliari dall’alba di giovedì 24 ottobre, a seguito dell’inchiesta “The good lobby”, è comparso questa mattina ...

Ceccano – “The good lobby”, dopo gli arresti il senatore Verini annuncia interrogazione al ministro della giustizia

“Da intercettazioni su un funzionario del comune di Ceccano, nell’ambito di un inchiesta su un sistema di tangenti riguardanti i lavori finanziati dal Pnrr, viene fuori un quadro di corruzione molto g ...

Interrogatori, l'ex sindaco Caligiore non risponde

Sono in corso gli interrogatori davanti al gip del tribunale di Frosinone per l'inchiesta "The Good Lobby" che ha portato agli arresti domiciliari dieci persone, tra cui l'ormai ex sindaco di Ceccano ...

