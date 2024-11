Lanazione.it - Della Rosa capo allenatore

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Tommasodomenica contro Reggio Emilia farà il suo debutto al posto di Dante Calabria come nuovodell’Estra Pistoia Basket. Questa la certezza che emerge dalla giornata di ieri, dove il club ha fatto la sua mossa per cercare di portare un po’ di chiarezza nel caos panchina. "A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, data la perdurante indisponibilità di coach Dante Calabria per motivi di salute, ha provveduto ad effettuare il tesseramento, come, dell’attuale vice coach Tommasoche ricoprirà questo ruolo in vistaprossima partita in programma domenica alle ore 20 al PalaCarrara contro la Unahotels Reggio Emilia. Contestualmente il club è al lavoro per individuare un ulterioreche completerà lo staff tecnico assieme a Giuseppe Valerio".