Carlo Conti svela la data del cast di Sanremo 2025 | il 2 dicembre su Tg1

Nella cornice del programma "La Conversazione" trasmesso su RaiPlay, Carlo Conti ha svelato una delle attese più grandi per gli appassionati della musica italiana: il 2 dicembre, sarà il giorno in cui verranno divulgati i nomi dei Big in gara al festival di Sanremo 2025. Il conduttore e direttore artistico ha fatto l'annuncio a poche ore dalla semifinale di "Tale e Quale Show", confermando così il suo impegno nella promozione della musica e del talento emergente. Gli imminenti annunci di Sanremo 2025 Carlo Conti ha rivelato che dopo il termine dello Zecchino d'Oro, che si è svolto a Bologna, farà ritorno a Roma per un'intervista speciale nello studio del Tg1, dove divulgherà i tanto attesi nomi dei partecipanti.

Carlo Conti, il 2 dicembre al Tg1 l'annuncio dei Big di Sanremo

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - "Lo dirò il 2 dicembre, il cast di Sanremo, al Tg1". Ospite del programma La Conversazione, su RaiPlay, Carlo Conti annuncia la data in cui rivelerà i nomi dei Big in gara al f ...

Sanremo 2025, Carlo Conti pronto ad annunciare il cast: ecco i primi nomi dei big (lista in aggiornamento)

Carlo Conti ha le idee chiare sul Festival di Sanremo 2025 e, per tale motivo, a breve darà l'annuncio dei big in gara: ecco chi vedremo.

Festival di Sanremo 2025, Blanco torna in gara? Colpaccio per Carlo Conti

Blanco tenta il rilancio in gara al Festival: le ultime indiscrezioni Alberto Dandolo sull'ultimo numero del magazine Oggi ha posto le sue attenzioni sul ...

Sanremo 2025: Carlo Conti svela il vibrantissimo panorama musicale di Sanremo Giovani

Nel cuore della scena musicale italiana, Sanremo si prepara ad accogliere una nuova edizione di Sanremo Giovani, presentata con entusiasmo da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della ...