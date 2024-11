Inter-news.it - Calhanoglu, ottime risposte dall’allenamento: segnale per un trittico dell’Inter – CdS

Leggi tutto su Inter-news.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Inter-news.it: Uno dei principali obiettiviprima della sosta per le nazionali è sicuramente quello di recuperare i giocatori fermi ai box per infortunio. Tra questi spicca Hakan, che secondo il Corriere dello Sport dovrebbe tornare in campo al più presto DI NUOVO IN GRUPPO – Da quando si è fermato dopo circa dieci minuti della sfida allo stadio Olimpico contro la Roma – poi vinta 0-1 grazie alla rete decisiva di Lautaro Martinez al 60? – Hakannon ha ancora avuto modo di tornare in campo. La volontà di Simone Inzaghi e del suo staff, infatti, è quella di non affrettare i tempi, visto che il centrocampista turco è centrale nel suo scacchiere ideale e che, fin da inizio stagione, non ha mai avuto la condizione perfetta.