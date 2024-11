Liberoquotidiano.it - Calcio: Thiago Motta, 'scudetto? Ovvio che ci credo ma dobbiamo migliorare'

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Torino, 1 nov. (Adnkronos) - "Senello? ". Noipensare solo all'Udinese ein ogni aspetto del gioco. Tuttifare meglio, io per primo". Così il tecnico della Juventisalla vigilia della sfida di Udine. La squadra bianconera dopo i pareggi con Inter e Parma è scesa al sesto posto. "fare molto meglio per stare in alto in classifica, che è la cosa importante ora.andare a Udine convinti, concreti, per fare una grande prestazione. Per fare il risultato che vogliamo fare, scalare in classifica e continuare così. Alla fine siamo ancora all'inizio ed è chiaro chefare molto meglio visti i risultati dell'ultima partita fatta.