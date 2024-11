Calcio in lutto, calciatore muore nell’alluvione di Valencia (Di venerdì 1 novembre 2024) Il mondo del Calcio piange la tragica scomparsa di José Castillejo, ex calciatore delle giovanili del Valencia, vittima dell’alluvione devastante che ha colpito la Spagna in questi giorni. Castillejo, 28 anni, è stato una delle giovani promesse cresciute nella cantera del Valencia, club che ha voluto ricordarlo con un commosso tributo sui propri canali social: “Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima dei disastri della Dana (la tempesta che si è abbattuta sulla Spagna). José è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. Riposa in pace”. Nato il 29 febbraio 1996 a Valencia, Castillejo aveva percorso l’intera trafila giovanile con il Valencia, fino a raggiungere l’Under 18. Thesocialpost.it - Calcio in lutto, calciatore muore nell’alluvione di Valencia Leggi tutto su Thesocialpost.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Il mondo delpiange la tragica scomparsa di José Castillejo, exdelle giovanili del, vittima dell’alluvione devastante che ha colpito la Spagna in questi giorni. Castillejo, 28 anni, è stato una delle giovani promesse cresciute nella cantera del, club che ha voluto ricordarlo con un commosso tributo sui propri canali social: “IlCF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima dei disastri della Dana (la tempesta che si è abbattuta sulla Spagna). José è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunitàna. Riposa in pace”. Nato il 29 febbraio 1996 a, Castillejo aveva percorso l’intera trafila giovanile con il, fino a raggiungere l’Under 18.

