scuola media in provincia di Roma. L'articolo Alunno 13enne iperattivo ha crisi comportamentale: i genitori preoccupati non mandano i figli a scuola per tre giorni. La mamma: “Mio figlio discriminato, ma ha diritto allo studio come gli altri” . Leggi tutto su Orizzontescuola.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Orizzontescuola.it: Uno studente con disabilità, affetto da ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività), si trova a frequentare una classe vuota in unamedia in provincia di Roma. L'articoloha: inonper tre. La: “Mio, ma hagli” .

13enne autistico bullizzato per oltre 1 anno dai compagni di classe: chi ha fallito nell’educare i nostri giovani?

(greenme.it)

La denuncia, presentata dai genitori del giovane alla Polizia di Stato, ha dato il via a un’indagine che ha portato alla luce un quadro preoccupante: fin dal maggio 2023, il ragazzo è stato ...

Una 13enne: “Quando studio devo mettere il cellulare in un’altra stanza, non riesco a non guardarlo. Vorrei me lo togliessero”

(tecnicadellascuola.it)

Il giornalista, ex sindaco di Roma, Walter Veltroni ha intervistato, per conto de Il Corriere della Sera, un’adolescente, una ragazza di tredici anni, per capire come vivono e come percepiscono il mon ...

Aggressione a scuola, 13enne finisce nei guai

(msn.com)

Sentendo le grida di alcuni alunni un bidello si sarebbe prontamente diretto verso il luogo dell’aggressione e avrebbe provato ad invitare il 13enne a ... tornata a casa, ha riferito l ...

Alunno l'accusa 'Mi ha morso sul braccio', prof a processo

(msn.com)

"Dovevo veramente andare in bagno e non era la prima volta che mi negava il permesso" ha detto. Di qui il tentativo di uscire, prima di essere bloccato dal docente per un braccio e poi morso.