Wta Jiujiang 2024 Martina Trevisan ai quarti di finale | Bondar battuta in due set

Leggi tutto 📰 Sportface.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)ha raggiunto ididel torneo Wta 250 di, superando in due set l’ungherese Annacon il punteggio di 7-6(4) 6-2. Un successo importante per l’esperta giocatrice toscana, che raggiunge così idisul massimo circuito per la seconda volta in stagione e l’undicesima in carriera. Adesso, che virtualmente ha recuperato 12 posizioni nel ranking mondiale e da lunedì sarà almeno 122 Wta, affronterà Rebecca Sramkova. La slovacca classe 1996 ha vinto l’unico precedente, datato però 2016 e giocato su terra. L’obiettivo diè quello di approdare in semi, traguardo finora inedito in stagione.