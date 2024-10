Università, su Nature l’appello dal mondo accademico: «L’estrema destra in Europa minaccia la ricerca» (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ascesa delL’estrema destra in Europa sta mettendo a rischio i fondi destinati alla ricerca in tutto il continente. È questo l’allarme lanciato in un articolo su Nature che raccoglie la denuncia del mondo accademico sul disinteresse per la ricerca mostrato dalla politica di Paesi Bassi, Italia, Ungheria, Slovacchia e Croazia. Governi e maggioranze parlamentari di questi Paesi: «Non sono interessati. Si occupano solo di una cosa: l’immigrazione», dichiara Robert-Jan Smits, presidente del consiglio d’amministrazione dell’Università di Eindhoven. A fargli eco è Leonie de Jonge, docente di Politica Europea e Società all’Università di Groningen: «I partiti di estrema destra tipicamente non sono interessati alla ricerca e all’innovazione». Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ascesa delinsta mettendo a rischio i fondi destinati allain tutto il continente. È questo l’allarme lanciato in un articolo suche raccoglie la denuncia delsul disinteresse per lamostrato dalla politica di Paesi Bassi, Italia, Ungheria, Slovacchia e Croazia. Governi e maggioranze parlamentari di questi Paesi: «Non sono interessati. Si occupano solo di una cosa: l’immigrazione», dichiara Robert-Jan Smits, presidente del consiglio d’amministrazione dell’di Eindhoven. A fargli eco è Leonie de Jonge, docente di Politica Europea e Società all’di Groningen: «I partiti di estrematipicamente non sono interessati allae all’innovazione».

