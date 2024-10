Un cucciolo di giaguaro nero allo zoo di Napoli si chiama Romelu, in omaggio a Lukaku (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter allo zoo di Napoli, un evento ha catturato l’attenzione degli amanti degli animali e dei tifosi del calcio: la nascita di un cucciolo di giaguaro nero, chiamato Romelu, in onore dell’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku. Questa attesa porta con sé un significato profondo, specialmente considerando la situazione di conservazione di questa specie. Con il cambio di giocatori durante il mercato calcistico, il giaguaro Victor, nato nell’anno dello scudetto, è stato “ceduto” allo zoo di Casablanca, creando parallelismi tra il mondo degli sport e la fauna selvatica. La nascita di Romelu: un evento da celebrare Fiorella Saggese, curatrice zoologica, ha sottolineato l’importanza della nascita di Romelu, poiché il giaguaro è classificato come “Prossima alla minaccia” dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Gaeta.it - Un cucciolo di giaguaro nero allo zoo di Napoli si chiama Romelu, in omaggio a Lukaku Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterzoo di, un evento ha catturato l’attenzione degli amanti degli animali e dei tifosi del calcio: la nascita di undito, in onore dell’attaccante del. Questa attesa porta con sé un significato profondo, specialmente considerando la situazione di conservazione di questa specie. Con il cambio di giocatori durante il mercato calcistico, ilVictor, nato nell’anno dello scudetto, è stato “ceduto”zoo di Casablanca, creando parallelismi tra il mondo degli sport e la fauna selvatica. La nascita di: un evento da celebrare Fiorella Saggese, curatrice zoologica, ha sottolineato l’importanza della nascita di, poiché ilè classificato come “Prossima alla minaccia” dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

