The Substance è il ritorno di Demi Moore in un body horror interessante (Di giovedì 31 ottobre 2024) La diva di Hollywood interpreta una ex star del cinema che trova il modo, a pagamento, di ringiovanire in un film cattivo e intelligente Vanityfair.it - The Substance è il ritorno di Demi Moore in un body horror interessante Leggi tutto 📰 Vanityfair.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La diva di Hollywood interpreta una ex star del cinema che trova il modo, a pagamento, di ringiovanire in un film cattivo e intelligente

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “”: il film conMoore in uscita questa settimana;e la rinascita diMoore;è ildiMoore in un body horror interessante;, il mito di Dorian Gray 3.0 in salsa splatter;è il grandediMoore in un body horror sanguinario: la recensione;, la cagnolina diMoore l'ha riconosciuta nonostante le protesi sul viso; Approfondisci 🔍

“The substance”, il segreto dell'eterna giovinezza è nell’autoironia di Demi Moore

(repubblica.it)

Al cinema il body-horror di Coraline Fargeat. La recensione di Roberto Nepoti Nella vecchia Hollywood era uso che le attrici celebri ( Bette Davis, Joan Crawford ), superata l’età per le parti romanti ...

Demi Moore, The Substance mi ha liberata dagli sguardi

(msn.com)

Premiato a Cannes 2024 per la migliore sceneggiatura, arriva nei cinema italiani 'The Substance', film scritto e diretto dalla francese Coralie Fargeat e interpretato da Demi Moore e Margaret Qualley ...

Demi Moore, in “The substance” mette in gioco il suo corpo, campo di battaglia con Hollywood

(tag24.it)

Per Demi Moore l'horror "The substance" è l'occasione per fare i conti con Hollywood e gli standard di bellezza che impone con violenza alle donne.

Demi Moore, coraggiosissima e bravissima in “The Substance”: «Il mio corpo parla di me, per me, con me»

(msn.com)

Intervista all'attrice del momento, protagonista del film del momento. Sarà Oscar? Intanto, non parlatele di "nuova fase di ...