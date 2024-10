“Sul lavoro dal governo la solita propaganda”: parla Barzotti (M5S) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Al di là della propaganda del governo, i dati sull’occupazione registrano una battuta d’arresto. Valentina Barzotti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione lavoro alla Camera, è finita la crescita del mercato del lavoro che peraltro è stato finora trainato dal lavoro povero? “Da italiana spero di no, perché, al contrario di ciò che falsamente dice la premier Meloni, a noi il bene del Paese sta a cuore. La ripresa del mercato del lavoro, che, lo ricordo, è iniziata ad aprile 2021, ha subito un’evidente battuta d’arresto nel mese di settembre. Il segnale preoccupante non è tanto e solo il calo del numero di occupati, ma l’aumento degli inattivi il cui tasso ha toccato il 33,7%. Significa, in soldoni, che gli sbandierati miglioramenti in materia di politiche attive del lavoro non esistono, sono solo propaganda del governo”. Lanotiziagiornale.it - “Sul lavoro dal governo la solita propaganda”: parla Barzotti (M5S) Leggi tutto 📰 Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Al di là delladel, i dati sull’occupazione registrano una battuta d’arresto. Valentina, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissionealla Camera, è finita la crescita del mercato delche peraltro è stato finora trainato dalpovero? “Da italiana spero di no, perché, al contrario di ciò che falsamente dice la premier Meloni, a noi il bene del Paese sta a cuore. La ripresa del mercato del, che, lo ricordo, è iniziata ad aprile 2021, ha subito un’evidente battuta d’arresto nel mese di settembre. Il segnale preoccupante non è tanto e solo il calo del numero di occupati, ma l’aumento degli inattivi il cui tasso ha toccato il 33,7%. Significa, in soldoni, che gli sbandierati miglioramenti in materia di politiche attive delnon esistono, sono solodel”.

“Sul lavoro dal governo la solita propaganda”: parla Barzotti (M5S)

Parla la deputata M5S Valentina Barzotti: "Sul lavoro dal governo solo propaganda, raccontano un Paese che non c'è".

"I dati Istat di settembre provano quanto sia strumentale utilizzare dati parziali, spesso stagionali, sull'occupazione. (ANSA) ...

"Anche oggi il governo ci dà una buona dose di propaganda quotidiana. Annunciano 3,7 miliardi in più sulla sanità pubblica ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni, che si ...

la propaganda arrivò al capolinea. Con una fermata d’emergenza alla stazione della realtà. E nella narrazione delle eroiche gesta del primo governo sovranista della Repubblica, alla vigilia de ...