Skriniar vuole la Juventus: la verità sullo stipendio (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Juventus ha una crepa nel suo muro: da quando Gleison Bremer ha chiuso la sua stagione con un grave infortunio nella notte di Champions League Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Laha una crepa nel suo muro: da quando Gleison Bremer ha chiuso la sua stagione con un grave infortunio nella notte di Champions League

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:la: la verità sullo stipendio|Primapagina;giocare: il feeling Juve-Al Khelaifi è un assist per il prestito; Calciomercato Juve: le ultime sulle trattative bianconere; Calciomercato - Rodriguez,, Kayode, Danso, Alex Sandro: le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/08); 'e Bayern Monaco su', ma è davvero così? Cosa filtra; De Sciglio tuona: "Ho sentito tante inesattezze, ecco qual è la verità"; Approfondisci 🔍

SKRINIAR ALLA JUVENTUS? ECCO LE CONDIZIONI PER IL PASSAGGIO

(informazione.it)

Milan Škriniar non sta trovando spazio al Paris Saint Germain e per questo motivo sarebbe già intenzionato a cambiare aria a gennaio. Fra le squadre più interessate c'è la Juventus che punta a sostitu ...

Skriniar Juve, lo slovacco spinge per il trasferimento in bianconero! E c’è una novità importante

(juventusnews24.com)

Skriniar Juve, il difensore slovacco spinge per lasciare il Paris Saint-Germain per trasferirsi in bianconero! E c’è una novità importante Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Milan Skrin ...

Juventus, Kolo Muani e Skriniar in uscita dal PSG: i bianconeri ci provano, ma i social bocciano l’ex Inter

(sport.virgilio.it)

Ormai ai margini del PSG, Kolo Muani e Skriniar potrebbero trasferirsi alla Juventus a gennaio, ma i tifosi sui social si scagliano contro l'arrivo dell'ex Inter ...

MERCATO - La Juventus segue Skriniar, ma il PSG dovrebbe accettare il prestito

(napolimagazine.com)

Milan Skriniar non sta trovando spazio al Paris Saint Germain e per questo motivo sarebbe già intenzionato a cambiare aria a gennaio. Fra le squadre più interessate c'è la Juventus che punta a sostitu ...