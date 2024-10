Serie A, Atalanta-Monza 2-0: reti di Samardzic e Zappacosta (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Atalanta fatica ma batte il Monza nell’incontro valido per la decima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini, al quarto successo consecutivo, si impone 2-0 a Bergamo e raggiunge a quota 19 punti il terzo posto in classifica, scavalcando la Juventus frenata dal Parma. Le reti nella ripresa. A sbloccare il risultato al 70? è Samardzic, su servizio di Retegui. A un minuto dal 90? Zappacosta firma il raddoppio dalla distanza. La squadra di Nesta si ferma dopo tre risultati utili e resta fermo a 8 punti, con Venezia e Lecce. Lapresse.it - Serie A, Atalanta-Monza 2-0: reti di Samardzic e Zappacosta Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’fatica ma batte ilnell’incontro valido per la decima giornata diA. La squadra di Gasperini, al quarto successo consecutivo, si impone 2-0 a Bergamo e raggiunge a quota 19 punti il terzo posto in classifica, scavalcando la Juventus frenata dal Parma. Lenella ripresa. A sbloccare il risultato al 70? è, su servizio di Retegui. A un minuto dal 90?firma il raddoppio dalla distanza. La squadra di Nesta si ferma dopo tre risultati utili e resta fermo a 8 punti, con Venezia e Lecce.

Serie A, Atalanta-Monza 2-0: la panchina fa vincere Gasperini

Soffre ma vince l' Atalanta, che nella decima giornata di Serie A batte 2-0 il Monza. Al Gewiss Stadium, dopo un primo tempo complicato, decidono i cambi di Gasperini: al 46' e al 57' entrano Samardzi ...

Pagelle Atalanta-Monza 2-0: Lookman e CDK flop, Gasp la vince coi cambi grazie a Samardzic e Zappacosta

Serie A 10a giornata Atalanta-Monza 2-0: quarta vittoria consecutiva per Gasperini, che indovina tutti i cambi. Retegui assistman, Lookman delude. Pagelle.

Atalanta-Monza 2-0, gol e highlights: Samardzic-Zappacosta, Gasp la vince dalla panchina

Leggi su Sky Sport l'articolo Atalanta-Monza 2-0, gol e highlights: Samardzic-Zappacosta, Gasp la vince dalla panchina

Atalanta – Monza 2-0 highlights e gol: Samardzic e Zappacosta per il terzo posto della Dea! – VIDEO

Atalanta - Monza 2-0 highlights e gol: le reti di Samardzic e Zappacosta regalano tre punti pesanti a Gasperini.