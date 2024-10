Lettera43.it - Russia, multa record a Google: chiesta una cifra a 33 zeri

Leggi tutto 📰 Lettera43.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lahatocon unaa dir poco faraonica. Un tribunale di Mosca ha infatti comminato all’azienda statunitense una sanzione pari a 200 decilioni di rubli, circa 20 trilioni di trilioni di dollari: in numeri più facilmente – si fa per dire – comprensibili, basti pensare al 20 seguito da 33. L’accusa è di aver rimosso da YouTube, piattaforma sotto il controllo di Big G, una serie di account statali e filo-governativi a partire dal 2020 e, in maniera più massiccia, in risposta all’invasione dell’Ucraina. Laè di gran lunga superiore al Pil mondiale, pertanto sarebbe impossibile pagarla anche volendo. Ciononostante, c’è anche una mora che prevede il raddoppio quotidiano della somma allo scattare dei nove mesi.