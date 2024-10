Roma, botulino nella minestra di carciofi: morta una donna (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il botulino ‘killer’ colpisce ancora. Dopo l’intossicazione di massa, che ha interessato sei clienti di un bar del quartiere del Pigneto che avevano mangiato panini contaminati dal batterio, altri due casi hanno interessato la Capitale, dove una donna è morta e una è stata ricoverata con gravi sintomi di intossicazione, dopo che avevano mangiato una minestra di carciofi surgelata, acquistata nel reparto surgelati di un supermercato a Roma. Le due donne hanno iniziato ad accusare gravi malesseri poco dopo i pasti. Per la più anziana delle due, l’avvelenamento sarebbe stato fulminante. Infatti la pensionata è morta poco dopo all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, mentre la figlia, dopo una settimana di ricovero in terapia intensiva è stata salvata dai medici. Lapresse.it - Roma, botulino nella minestra di carciofi: morta una donna Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il‘killer’ colpisce ancora. Dopo l’intossicazione di massa, che ha interessato sei clienti di un bar del quartiere del Pigneto che avevano mangiato panini contaminati dal batterio, altri due casi hanno interessato la Capitale, dove unae una è stata ricoverata con gravi sintomi di intossicazione, dopo che avevano mangiato unadisurgelata, acquistata nel reparto surgelati di un supermercato a. Le due donne hanno iniziato ad accusare gravi malesseri poco dopo i pasti. Per la più anziana delle due, l’avvelenamento sarebbe stato fulminante. Infatti la pensionata èpoco dopo all’ospedale Sant’Eugenio di, mentre la figlia, dopo una settimana di ricovero in terapia intensiva è stata salvata dai medici.

