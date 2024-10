Lapresse.it - Risparmio, un tesoro da 5mila miliardi per l’Italia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Oltre, quasi due volte e mezzo il Pil nazionale: a tanto ammontano i risparmi degli italiani, secondo la stima dell’Acri, nella centesima Giornata mondiale del. Unche, ha osservato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rivolto alla platea internazionale riunita a Roma – è “un valore, per il futuro delle famiglie, per il futuro del Paese” e va incentivato “come fonte importante del processo economico”. Potrebbe spingere la crescita del Paese, ma il più delle volte resta fermo, sottolinea il presidente dell’associazione che riunisce le fondazioni bancarie Giovanni Azzone, che parla di “immobilità del“, prevalentemente depositato sui conti correnti “solo una minima percentuale viene investita in aziende che operano sul territorio nazionale e che possono generare occupazione e creare valore condiviso”.