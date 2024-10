Prada continua a volare, in 9 mesi oltre 3 miliardi e 800mila euro di ricavi netti (Di giovedì 31 ottobre 2024) oltre tre miliardi e 800 milioni di ricavi netti nei primi 9 mesi del 2024, in aumento del 18 per cento rispetto all'anno scorso. La performance del gruppo Prada continua a lasciare a bocca aperta. Mentre il mercato del lusso ha subito un rallentamento, il marchio di Patrizio Bertelli e Miuccia Arezzonotizie.it - Prada continua a volare, in 9 mesi oltre 3 miliardi e 800mila euro di ricavi netti Leggi tutto 📰 Arezzonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)tree 800 milioni dinei primi 9del 2024, in aumento del 18 per cento rispetto all'anno scorso. La performance del gruppoa lasciare a bocca aperta. Mentre il mercato del lusso ha subito un rallentamento, il marchio di Patrizio Bertelli e Miuccia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, in 9 mesi oltre 3 miliardi e 800mila euro di ricavi netti; Il gruppo: +17%. Bertelli: "E investiremo ancora"; Come fanno a “” le barche dell’America’s Cup? La tecnologia dei foil negli AC75; Perché Luna Rossa vola sull’acqua: come funzionano le barche di America’s Cup; C’è una Luna Rossa pronta a; La stilista Miucciae l’archistar Koolhaas. Così hanno fattol’ex periferia difficile; Approfondisci 🔍

Prada inarrestabile, nei primi nove mesi dell'anno ricavi in crescita del 18%. Brilla Miu Miu

(msn.com)

Il gruppo Prada continua a inanellare risultati positivi, con una crescita a doppia cifra, e archivia i primi nove mesi dell’anno con ricavi netti pari a 3.829 milioni di euro Prada archiviai i primi ...

Prada inarrestabile, nei nove mesi ricavi +18%, brilla Miu Miu

(adnkronos.com)

Il gruppo prosegue nel suo percorso di crescita a doppia cifra, anche il retail cresce del 18%. Bertelli: 'Continuiamo a generare risultati superiori alla media' ...

Il gruppo Prada nuova lepre del lusso: ricavi a +18% nei primi nove mesi del 2024

(ilsole24ore.com)

La società quotata a Hong Kong arriva a 3,83 miliardi di ricavi, Miu Miu corre anche nel terzo trimestre e aumenta le vendite del 97% rispetto allo stesso periodo del 2023 ...

Prada aumenta i ricavi del 15% a 3,8 miliardi grazie ai propri negozi. Balzo di Miu Miu: vendite raddoppiate in un anno

(informazione.it)

Nonostante il rallentamento del settore lusso, Prada chiude i primi nove mesi del 2024 con ricavi in aumento del 15% a 3,82 miliardi di euro (e + 18% a cambi costanti). Una crescita che è stata peralt ...