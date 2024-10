Orbetello, al via i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Orbetello (Grosseto), 31 ottobre 2024 - Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta del comune di Orbetello. La struttura sarà realizzata in via dell’Airone, in località Le Topaie, in un’area complessiva di circa 2.000 mq. L’importo totale dei lavori è di circa 910.000 €, di cui oltre 520.000 € finanziati tramite i fondi PNRR. “Per la nostra amministrazione la realizzazione del centro – dice il sindaco Andrea Casamenti – è un traguardo importantissimo perché risponde a un bisogno concreto dei nostri cittadini. La realizzazione è finanziata con i fondi del PNRR e, in questo senso, siamo stati abili nel riuscire a ottenerli. Una volta in funzione, la struttura contribuirà a risolvere, non tutti, ma una buona parte dei problemi legati allo smaltimento di alcune tipologie di rifiuto. Lanazione.it - Orbetello, al via i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)(Grosseto), 31 ottobre 2024 - Sono iniziati idideldidel comune di. La struttura sarà realizzata in via dell’Airone, in località Le Topaie, in un’area complessiva di circa 2.000 mq. L’importo totale deiè di circa 910.000 €, di cui oltre 520.000 € finanziati tramite i fondi PNRR. “Per la nostra amministrazione la realizzazione del– dice il sindaco Andrea Casamenti – è un traguardo importantissimo perché risponde a un bisogno concreto dei nostri cittadini. La realizzazione è finanziata con i fondi del PNRR e, in questo senso, siamo stati abili nel riuscire a ottenerli. Una volta in funzione, la struttura contribuirà a risolvere, non tutti, ma una buona parte dei problemi legati allo smaltimento di alcune tipologie di rifiuto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, aldi costruzione del nuovo centro di raccolta;, il mulino ritrova le pale.ad un artigiano locale;, per la pulizia di strade e marciapiedi arriva una nuova macchina spazzatrice di ultima generazione; Digitalizzazione e sostituzione reti idriche, AdF investe 1,3 milioni: gli interventi previsti; Alal campo “Vezzosi”: si parte dagli spogliatoi, poi l’illuminazione; Tre milioni per la ciclabile. Cantiere ala settembre; Approfondisci 🔍

Orbetello, al via i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta

(lanazione.it)

Orbetello (Grosseto), 31 ottobre 2024 - Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta del comune di Orbetello. La struttura sarà realizzata in via dell’Airone, in località Le Topa ...

A Orbetello sta nascendo un nuovo centro di raccolta rifiuti da oltre 900mila euro

(greenreport.it)

In via dell’Airone, in località Le Topaie, sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta del comune di Orbetello: si tratta di un investimento da 910mila euro – di cui oltre 520mi ...

Anche Orbetello avrà il suo centro di raccolta: iniziati i lavori di costruzione

(greenreport.it)

Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta del comune di Orbetello. La struttura sarà realizzata in via dell’Airone, in località Le Topaie, in un’area complessiva di circa 2.00 ...

Nuova isola ecologica. Via ai lavori alle Topaie

(msn.com)

Domani una riunione nella zona artigianale ad Albinia, in cui interverranno il sindaco Casamenti e l’assessore Minucci insieme ai dirigenti di Sei Toscana .