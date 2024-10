Gaeta.it - Nazionale U18 di Rugby conquista una vittoria convincente contro l’Irlanda a Casale sul Sile

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter LaItaliana U18 diha recentemente dimostrato le proprie abilità sul campo, battendo la squadra irlandese in un test match svolto asul, in provincia di Treviso. Con un punteggio finale di 31-17, i ragazzi di Paolo Grassi hanno sorpreso e impressionato, mantenendo gli avversari a zero punti per tutto il secondo tempo. Questarappresenta un importante passo avanti per ilgiovanile italiano, evidenziando il talento e la preparazione degli atleti coinvolti. Dettagli sulla partita e il contributo degli abruzzesi L’inha visto in campo quattro talentuosi rugbisti provenienti dall’Abruzzo, ognuno dei quali ha dimostrato le proprie capacità.