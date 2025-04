Italia terremoto | scossa di quale magnitudo

scossa di terremoto di magnitudo 3,4 è stata registrata nel pomeriggio al largo di Palermo in mare. La stima è stata fornita dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Thesocialpost.it - Italia, terremoto: scossa di quale magnitudo Leggi su Thesocialpost.it Il pomeriggio sembrava scorrere come sempre, con l’aria tiepida che sfiorava i balconi e i rumori della città che si confondevano in un brusio leggero. Poi, quasi senza avvertimento, qualcosa è cambiato: un fremito sottile, come un battito nascosto nelle viscere della terra, ha attraversato l’aria lasciando dietro di sé un istante di sospensione.Chi era intento nelle occupazioni quotidiane si è fermato per un attimo, senza sapere se avesse davvero sentito qualcosa o se fosse solo un’illusione. Eppure, in quel breve silenzio, sembrava che ogni cosa — le case, le strade, perfino il mare — si fosse messa in ascolto.Unadidi3,4 è stata registrata nel pomeriggio al largo di Palermo in mare. La stima è stata fornita dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.2 poco fa in Italia - Una scossa di terremoto di magnitudo superiore a 4 è stata registrata oggi, martedì 18 marzo, nella zona di Potenza. L'articolo Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.2 poco fa in Italia proviene da TvZap. 🔗tvzap.it

Terremoto in Italia nella notte, scossa di magnitudo 3.8 - Terremoto in Italia nella notte, scossa di magnitudo 3.8. Nella ore notturne tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito il tratto di mare al largo della costa pugliese, nel territorio della provincia di Foggia. Il sisma, che ha causato un forte spavento tra la popolazione, è avvenuto tra il promontorio del Gargano e le isole Tremiti, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 3:30. 🔗tvzap.it

Terremoto in Italia, fortissima scossa: oltre 4 di magnitudo - Una scossa di terremoto ha destato nel cuore della notte la popolazione di diverse province del Sud Italia. Alle 3 e 26 del mattino del 16 aprile, un sisma di magnitudo 4.8 ha colpito il mar Jonio meridionale, in un tratto di mare compreso tra la Sicilia e la Calabria. L’evento sismico è stato chiaramente percepito in numerose aree costiere e interne, in particolare nelle province di Catania, Messina e Siracusa, generando momenti di apprensione tra i cittadini, molti dei quali si sono riversati in strada. 🔗caffeinamagazine.it

Italia colpita da un nuovo terremoto di magnitudo 4.8: aggiornamenti sull'epicentro - La scossa di terremoto in Sicilia, con magnitudo 4.8, è stata registrata alle 3:26 di questa notte ed è stata avvertita chiaramente in diversi comuni lungo tutta la costa ionica dell’isola. 🔗notizie.it

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.7 ai Campi Flegrei, dati in tempo reale - Sciame sismico in atto ai Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 si è verificata alle ore 08:28:55 del 25 aprile 2025 con epicentro localizzato nei pressi di Pozzuoli. Il sisma si è v ... 🔗informazione.it

Terremoto oggi in Campania, 25 aprile, nuova scossa di magnitudo 2.7 nei Campi Flegrei – Dati Ingv - L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella mattinata di oggi, una nuova scossa di terremoto con epicentro localizzato nei Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo 2.7 si è veri ... 🔗centrometeoitaliano.it