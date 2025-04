Locatelli festeggia la vittoria in Juve Monza con un messaggio da leader | la FOTO pubblicata sui social fa scatenare i tifosi

Il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha celebrato la vittoria dei bianconeri contro il Monza tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il capitano si è dimostrato ancora una volta molto affidabile, dando tante indicazioni in campo come se fosse un allenatore aggiunto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73)messaggio – «vittoria di cuore! Fino alla fine».

