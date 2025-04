Conclave cardinale Osoro | So chi voterò ma mi rimetto nelle mani di Dio

Osoro Sierra, 80 anni, spagnolo, è il cardinale più anziano di tutto il Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. E, a pochi giorni dall’inizio della riunione, ha già le idee chiare. “So già chi voterò”, ha detto domenica, prima di entrare a Santa Maria Maggiore insieme agli altri cardinali per tributare un omaggio alla tomba del Pontefice. “Stiamo vivendo questa fase con grande serenità, pace e ottimismo. ma soprattutto con grande desiderio di fare la scelta migliore per la vita di tutti. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare ma ci rimettiamo nella mano di Dio e sarà sicuramente una scelta migliore rispetto a quanto potremmo fare noi”, ha detto ai giornalisti presenti. Lapresse.it - Conclave, cardinale Osoro: “So chi voterò ma mi rimetto nelle mani di Dio” Leggi su Lapresse.it CarlosSierra, 80 anni, spagnolo, è ilpiù anziano di tutto ilche eleggerà il successore di Papa Francesco. E, a pochi giorni dall’inizio della riunione, ha già le idee chiare. “So già chi”, ha detto domenica, prima di entrare a Santa Maria Maggiore insieme agli altri cardinali per tributare un omaggio alla tomba del Pontefice. “Stiamo vivendo questa fase con grande serenità, pace e ottimismo. ma soprattutto con grande desiderio di fare la scelta migliore per la vita di tutti. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare ma ci rimettiamo nella mano di Dio e sarà sicuramente una scelta migliore rispetto a quanto potremmo fare noi”, ha detto ai giornalisti presenti.

