Usa il gradimento dopo 100 giorni per Trump il più basso da 70 anni per un presidente

presidente degli Stati Uniti Donald Trump , nei suoi primi 100 giorni di governo , ha registrato il tasso di gradimento più basso tra tutti i presidenti degli ultimi sette decenni. E’ quanto risulta da un sondaggio pubblicato da Cnn , condotto da Ssrs , secondo cui il presidente repubblicano ha ottenuto un indice di gradimento del 41% . Si tratta del più basso registrato da qualsiasi presidente. Feedpress.me - Usa, il gradimento dopo 100 giorni per Trump il più basso da 70 anni per un presidente Leggi su Feedpress.me Ildegli Stati Uniti Donald, nei suoi primi 100di governo , ha registrato il tasso dipiùtra tutti i presidenti degli ultimi sette decenni. E’ quanto risulta da un sondaggio pubblicato da Cnn , condotto da Ssrs , secondo cui ilrepubblicano ha ottenuto un indice didel 41% . Si tratta del piùregistrato da qualsiasi

Ne parlano su altre fonti

Cina: aumenta dazi aggiuntivi a 84% su import USA dopo incremento dazi USA - La Cina alzera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all’84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di aumentare i “dazi reciproci” sulle importazioni cinesi dal 34% all’84%, una mossa che “prosegue ulteriormente sulla via sbagliata e viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina”, secondo la commissione. 🔗romadailynews.it

Treviso, l'imprenditore Lino Rosada si toglie la vita dopo l’annullamento di un maxi ordine Usa - L’ annullamento di un grosso ordine da una multinazionale Usa ha spinto al suicidio un imprenditore del Trevigiano di 57 anni, di cui oggi si celebrano i funerali a Sacile . Lino Rosada , questo il suo nome, domenica si è tolto la vita: insieme alla sorella aveva da poco deciso di chiudere l’azienda di famiglia a Gaiarine , specializzata nella produzione di schede elettroniche . Secondo quanto... 🔗feedpress.me

Stop a Google dopo i dazi, ho provato le alternative europee per sostituire i servizi Made in Usa - I dazi introdotti dall'amministrazione statunitense stanno spingendo l’Unione Europea (e non solo) a valutare contromisure più rigide verso le esportazioni statunitensi, in particolare nel settore dei servizi digitali. Restrizioni che potrebbero impattare anche sui colossi tech americani, Google... 🔗europa.today.it

Cosa riportano altre fonti

Trump, gradimento già a picco dopo i primi 100 giorni: è il più basso negli Usa «almeno dai tempi di Eisenhower»; Usa, il gradimento dopo 100 giorni per Trump il più basso da 70 anni per un presidente; Maga(ri) basta. Dopo i primi 100 giorni Trump II è il presidente meno amato della Storia Usa (di G. Belardelli); Trump crolla nei sondaggi politici: solo il 39% degli americani lo approva. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump, gradimento già a picco dopo i primi 100 giorni: è il più basso negli Usa «almeno dai tempi di Eisenhower» - Solo il 41% degli elettori approva l'operato del tycoon nel suo secondo mandato: lo riporta un sondaggio commissionato dalla Cnn all'istituto Ssrs ... 🔗msn.com

Usa, il gradimento dopo 100 giorni per Trump il più basso da 70 anni per un presidente - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nei suoi primi 100 giorni di governo, ha registrato il tasso di gradimento più basso tra tutti i presidenti degli ultimi sette decenni. E’ quanto risulta ... 🔗msn.com

Maga(ri) basta. Dopo i primi 100 giorni Trump II è il presidente meno amato della Storia Usa - Per un sondaggio Washington Post, Abc, Ipsos appena il 39% degli americani lo approva (Biden era al 52%). America First rischia di diventare America Alone. 🔗huffingtonpost.it