Giugliano ko con il Benevento ma il sogno playoff è realtà

Benevento: la vittoria arriva, ma il quinto posto sfuma. Al “De Cristofaro” i giallorossi battono 2-1 il Giugliano nell’ultima giornata di regular season, chiudendo al sesto posto il loro campionato e assicurandosi l’accesso ai playoff. Festa anche per i padroni di casa, che, nonostante la sconfitta, centrano la decima .L'articolo Giugliano, ko con il Benevento ma il sogno playoff è realtà Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, ko con il Benevento ma il sogno playoff è realtà Leggi su Teleclubitalia.it Missione compiuta a metà per il: la vittoria arriva, ma il quinto posto sfuma. Al “De Cristofaro” i giallorossi battono 2-1 ilnell’ultima giornata di regular season, chiudendo al sesto posto il loro campionato e assicurandosi l’accesso ai. Festa anche per i padroni di casa, che, nonostante la sconfitta, centrano la decima .L'articolo, ko con ilma ilTeleclubitalia.

Approfondimenti da altre fonti

Alla Pistoiese basta un gol: secondo ko di fila per i rossoblù. L’ex Simeri castiga l’Imolese. Si allontana il sogno playoff - PISTOIESE 1 IMOLESE 0 PISTOIESE: Valentini; Donida, Polvani, Cuomo, Stickler (19’st Diodato), Maldonado, Boccia (40’st Grilli), Basanisi (21’st Greselin), Kharmoud (48’st Mazzei), Sparacello (26’st Pinzauti), Simeri. A disp. Mosti, Maloku, Giometti, Paci. All. Villa. IMOLESE: Adorni; Ballanti (38’st Elefante), Dall’Osso (17’st Pierfederici), Ale, Barnabà, Vlahovic, Brandi, Agbugui (27’st Garavini); Mattiolo (27’st Gasperoni), Manes, Raffini (9’st Melloni). 🔗sport.quotidiano.net

Primavera 2, inatteso ko per il Benevento: all’Avellola si impone la Salernitana - Tempo di lettura: 2 minutiDopo il blitz di Pescara nel recupero della settimana scorsa che aveva permesso al Benevento Primavera di consolidare il quinto posto, l’ultimo utile in chiave playoff, è arrivato un inatteso scivolone casalingo per i giallorossi. All’Avellola a sorridere è stata la Salernitana, squadra ormai fuori dalla lotta per gli spareggi, espugnando 2-1 l’impianto sannita. A decidere il match due rigori concessi agli ospiti: il primo al 29? calciato da Di Vico e parato da Giangregorio, ma sulla respinta Fusco ha messo il pallone in rete. 🔗anteprima24.it

PUNTO C/ Cuccurullo (Sorrento): “Felice dell’esordio in B con il Benevento”. Scognamiglio (diesse Giugliano): “Esonero di Auteri inatteso” - Tempo di lettura: 2 minutiNell’ultima puntata di Punto C, il format di anteprima24 sulla Serie C, è intervenuto il calciatore del Sorrento (ex Benevento) Marco Cuccurullo che ha ripercorso la sua avventura nel Sannio essendo partito dalla cantera della Strega: “Il Benevento – ha detto Cuccurullo sta dando molto spazio ai giovani. Io all’epoca ho avuto il piacere di stare in prima squadra con giocatori di grande esperienza come Maggio e Nocerino. 🔗anteprima24.it

Su questo argomento da altre fonti

