Guai per Conte due big lasciano il campo in anticipo | cosa sta accadendo

Conte: nuovi infortuni in casa azzurra. Ecco cos’è successo al Maradona.Il Napoli di Antonio Conte sta conducendo il match al Maradona contro il Torino grazie alla doppietta di Scott McTominay. Momento d’oro per lo scozzese, al decimo gol in campionato ed al quarto nelle ultime 3. Ad aver spezzato la gioia di Antonio Conte, però, sono stati due infortuni di due big, tasselli indispensabili nella sua scacchiera.Napoli Torino, out Anguissa e Buongiorno: ecco cos’è successoFrank Anguissa ha dovuto abbandonare il campo poco prima dell’ora di gioco a seguito di un contrasto con Ilic. Il centrocampista del Torino ha trattenuto l’ex Fulham ed è entrato duro sul 99 azzurro. Uscito malconcio dopo questo contrasto, ha lasciato spazio a Billing. Inoltre, pochi minuti dopo è avvenuto un altro infortunio. Spazionapoli.it - Guai per Conte, due big lasciano il campo in anticipo: cosa sta accadendo Leggi su Spazionapoli.it Napoli Torino, tegola per Antonio: nuovi infortuni in casa azzurra. Ecco cos’è successo al Maradona.Il Napoli di Antoniosta conducendo il match al Maradona contro il Torino grazie alla doppietta di Scott McTominay. Momento d’oro per lo scozzese, al decimo gol in campionato ed al quarto nelle ultime 3. Ad aver spezzato la gioia di Antonio, però, sono stati due infortuni di due big, tasselli indispensabili nella sua scacchiera.Napoli Torino, out Anguissa e Buongiorno: ecco cos’è successoFrank Anguissa ha dovuto abbandonare ilpoco prima dell’ora di gioco a seguito di un contrasto con Ilic. Il centrocampista del Torino ha trattenuto l’ex Fulham ed è entrato duro sul 99 azzurro. Uscito malconcio dopo questo contrasto, ha lasciato spazio a Billing. Inoltre, pochi minuti dopo è avvenuto un altro infortunio.

