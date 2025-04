Unitas Sciacca la stagione si chiude con una sconfitta esterna | la Polisportiva Lascari Cefalù vince 3-1

Unitas Sciacca si è chiuso con una sconfitta: la formazione allenata da Galfano ha perso questo pomeriggio 3-1 sul campo della Polisportiva Lascari Cefalù. Un match comunque gradevole, dai ritmi buoni nonostante il primo caldo e l'atmosfera da "ultimo giorno di. Today.it - Unitas Sciacca, la stagione si chiude con una sconfitta esterna: la Polisportiva Lascari Cefalù vince 3-1 Leggi su Today.it Il campionato di Eccellenza dell'si è chiuso con una: la formazione allenata da Galfano ha perso questo pomeriggio 3-1 sul campo della. Un match comunque gradevole, dai ritmi buoni nonostante il primo caldo e l'atmosfera da "ultimo giorno di.

Su questo argomento da altre fonti

Unitas Sciacca, la stagione si chiude con una sconfitta esterna: la Polisportiva Lascari Cefalù vince 3-1 - Il campionato di Eccellenza dell'Unitas Sciacca si è chiuso con una sconfitta: la formazione allenata da Galfano ha perso questo pomeriggio 3-1 sul campo della Polisportiva Lascari Cefalù. Un match comunque gradevole, dai ritmi buoni nonostante il primo caldo e l'atmosfera da "ultimo giorno di... 🔗agrigentonotizie.it

Rocco Papaleo chiude la stagione teatrale sangiovannese - Arezzo, 08 aprile 2025 – Sarà Rocco Papaleo, con il suo nuovo spettacolo intitolato “Esercizi di libertà”, a calare il sipario sulla stagione teatrale 2024/2025 del Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. L’evento conclusivo è in programma per sabato 12 aprile e rappresenta l’atto finale di una rassegna che ha riscosso grande successo, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. 🔗lanazione.it

Unitas Sciacca, scivolone casalingo: il Casteldaccia vince 2-0 - L'Unitas Sciacca cade al Gurrera contro il Casteldaccia: i palermitani vincono 2-0, al termine di novanta minuti nei quali hanno dimostrato maggiore fame rispetto ai neroverdi. Con il terzo posto praticamente blindato, la formazione di Galfano non è riuscita ad esprimere il consueto calcio ed è... 🔗europa.today.it

Cosa riportano altre fonti

Unitas Sciacca, la stagione si chiude con una sconfitta esterna: la Polisportiva Lascari Cefalù vince 3-1; Eccellenza girone A, cala il sipario sul campionato: Parmonval e Misilmeri ko in casa, pareggia l’Athletic; Lo Sciacca pareggia 2-2 a Gela e sfuma di un soffio l’obiettivo play off; Eccellenza. Domenica Unitas Sciacca in trasferta a Castelbuono. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Unitas Sciacca, la stagione si chiude con una sconfitta esterna: la Polisportiva Lascari Cefalù vince 3-1 - I neroverdi di Galfano terminano l'annata con un passo falso sulle Madonie. La battuta d'arresto comunque non pregiudica il terzo posto, già matematico dalle scorse settimane ... 🔗agrigentonotizie.it

Mastella ha ricevuto una delegazione dell’Unitas Sciacca Calcio - Il sindaco Clemente Mastella, assieme al consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Mosti una delegazione di dirigenti dell’Unitas Sciacca Calcio guidata da ... 🔗msn.com

Gela fermato in casa dallo Sciacca, l'Athletic Palermo vince e si allontana ancora di più - Gela. L’Unitas Sciacca interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive del Gela. Le due compagini pareggiano, al “Vincenzo Presti”, col punteggio di 2-2. In gol Gigante e Agudiak per i padroni ... 🔗quotidianodigela.it