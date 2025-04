Parolin ai ragazzi giunti a Roma | La misericordia è l' eredità di Papa Francesco

Papa Francesco, lo si può paragonare a quello dei discepoli chiusi nel cenacolo "orfani, soli, smarriti, minacciati e indifesi" dopo la morte di Gesù. Il cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato, ha presieduto, nella II domenica di Pasqua o della Divina misericordia, e nel II giorno dei Novendiali - il periodo di nove giorni di lutto che segue alla morte del Papa - la messa in suffragio di Papa Francesco, alla quale hanno partecipato anche i dipendenti del Vaticano. Una piazza San Pietro inondata stamani di sole e di capellini colorati. Erano oltre 200 mila i ragazzi giunti a Roma per il Giubileo degli Adolescenti. Venivano dall'Italia e dall'Europa, ma anche dagli Stati Uniti all'America Latina, all'Africa, all'Asia, agli Emirati Arabi. Agi.it - Parolin ai ragazzi giunti a Roma: "La misericordia è l'eredità di Papa Francesco" Leggi su Agi.it AGI - Tristezza, turbamento, smarrimento. Lo stato d'animo della Chiesa e del mondo intero, il giorno dopo le esequie di, lo si può paragonare a quello dei discepoli chiusi nel cenacolo "orfani, soli, smarriti, minacciati e indifesi" dopo la morte di Gesù. Il cardinale Pietro, già Segretario di Stato, ha presieduto, nella II domenica di Pasqua o della Divina, e nel II giorno dei Novendiali - il periodo di nove giorni di lutto che segue alla morte del- la messa in suffragio di, alla quale hanno partecipato anche i dipendenti del Vaticano. Una piazza San Pietro inondata stamani di sole e di capellini colorati. Erano oltre 200 mila iper il Giubileo degli Adolescenti. Venivano dall'Italia e dall'Europa, ma anche dagli Stati Uniti all'America Latina, all'Africa, all'Asia, agli Emirati Arabi.

