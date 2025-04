Atalanta-Lecce LIVE 0-1 | si riparte

Atalanta-Lecce, 34esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 35` - E` ancora pericolosa l`Atalanta con Pasalic: ma è bravo Falcone a sal. Leggi su Calciomercato.com , 34esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 35` - E` ancora pericolosa l`con Pasalic: ma è bravo Falcone a sal.

Se ne parla anche su altri siti

Monza-Lecce LIVE 0-0: si riparte - GOL E AZIONI SALIENTI 38` - Occasione Monza: cross profondo di Kyriakopoulos, che attraversa tutta l`area di rigore e arriva sui piedi di Pe... 🔗calciomercato.com

LIVE Sci alpino, superG La Thuile 2025 in DIRETTA: SOLO ITALIA! Federica Brignone profeta in patria, Goggia seconda a 0.01: doppietta leggendaria! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA DOPPIETTA TUTTE LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATE 12.11 Si è rialzata Nicol Delago. Sospiro di sollievo. 12.10 Pare che si tratti solo di una botta al naso per Nicol Delago. 12.09 Nicol Delago ha battuto violentemente i lombari sulla neve. Gara interrotta, mancano 7 atlete, tra cui sua sorella Nadia, che sarà la prossima a partire. 🔗oasport.it

LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Leclerc chiude in testa la mattinata, Antonelli e Norris in agguato. Si riparte alle 13.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 BANDIERA A SCACCHI! Si chiude la sessione mattutina della terza giornata di test. 11.59 Bortoleto e Hadjar rientrano in pista, soprattutto per effettuare delle prove di partenza. 11.58 Tornano ai box tutti i piloti. Difficilmente ci sarà azione in questo finale. 11.57 Leclerc è riuscito in ogni caso a completare un ulteriore passaggio interessante in 1:35. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Atalanta-Lecce 0-1 Serie A 2024/2025: Difesa Attenta di Giampaolo; Atalanta-Lecce LIVE, le formazioni ufficiali: fuori De Ketelaere, c'è Retegui. Giampaolo con Rebic; ?? LIVE! Atalanta-Lecce, segui la diretta dal Gewiss Stadium; DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Lecce: live report, formazioni, statistiche e dettagli. 🔗Se ne parla anche su altri siti