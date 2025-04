Kiev | Putin inganna e prolunga guerra

ingannare gli Usa e altri Paesi e di prolungare ulteriormente la guerra contro l'Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky. "I russi parlano molto della loro presunta disponibilità ad accettare le proposte americane, ma finora non si è registrato uno stop alle armi da parte dell'esercito russo. Al contrario, nel periodo successivo a Pasqua,l'occupante ha ripreso la sua consueta attività di assalto, con perdite significative, e cerca di avanzare". La Russia "inganna il mondo", ha sottolineato Zelensky.

Gli 007 di Kiev: "Putin vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio". Usa: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra - Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio , terzo anniversario dell’aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini. I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita. 🔗feedpress.me

Starmer chiama a raccolta i “volenterosi” per Kiev, c’è anche Meloni: “Putin deve sedersi al tavolo” - Il Presidente del Consiglio sarebbe riuscita ad ottenere un cambiamento "soft" dell'agenda dell'incontro, così da giustificare la partecipazione dell'Italia. Nel corso del summit, infatti, si dovrebbe discutere dell'invio di truppe di peacekeeping in Ucraina, ma sembrerebbe che si tratterà anche di difesa comune, così che Meloni possa partecipare senza particolari problematiche L'articolo Starmer chiama a raccolta i “volenterosi” per Kiev, c’è anche Meloni: “Putin deve sedersi al tavolo” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Kursk, Mosca riprende Sudzha, prima città conquistata da Kiev e «merce di scambio». Putin: «Forze ucraine isolate» - Le forze armate di Mosca hanno ripreso il pieno controllo di Sudzha, la prima città nella regione del Kursk a essere caduta in mano ucraina durante l'offensiva lanciata da Kiev lo scorso 6... 🔗ilmessaggero.it

Rubio: La prossima sarà una settimana decisiva per mettere fine alla guerra - Zelensky: “Mosca prolunga la guerra e inganna gli Usa”; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Rubio: in settimana capiremo se Mosca e Kiev vogliono pace. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Kiev:Putin dimostra che vuole la guerra - "Putin dimostra con le sue azione ... "Ha lanciato un massiccio attacco con missili e droni prendendo di mira civili a Kiev e in altre zone. L'ostacolo alla pace è la Russia. 🔗rainews.it

Ucraina, altro che tregua: Putin nella notte bombarda il centro di Kiev: è una strage - Putin ha dato l'ordine di colpire il centro della capitale Kiev ed è stata una strage. Il primo bilancio parziale parla di 9 morti e 63 feriti, ma sono ancora in corso i soccorsi. Ma l'ultimo ... 🔗affaritaliani.it

Putin valuta proposta di Kiev per accordo su obiettivi civili - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di essere disposto a prendere in considerazione una proposta di Kiev per un accordo volto a prevenire attacchi su obiettivi civili. "Tutto questo va ... 🔗quotidiano.net