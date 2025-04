Monza battuto rilancio Juve nella corsa Champions

Juventus è tornata al quarto posto in classifica in attesa di vedere cosa farà domani il Bologna a Udine. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra bianconera ha superato 2-0 il Monza al termine da una sfida dal doppio volto. Primo tempo di marca Juventina e seconda frazione – complice l'inferiorità numerica dei padroni di casa per una sciocca espulsione rimediata da Yildiz – con un Monza decisamente migliore. La Juventus ha sbloccato la sfida con un gol cercato da Nico Gonzalez: l'argentino ha ricevuto palla sulla trequarti di destra, si è accentrato e con un tiro mancino da fuori area ha trafitto Turati con un pallone che si è andato a infilare nell'angolo basso alla destra del portiere. Clamorosa l'occasione capitata al 23? sui piedi di Kolo Muani che da posizione favorevole, solo davanti al portiere, ha messo fuori.

