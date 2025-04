Basket successi casalinghi per Virtus Bologna e Brescia in Serie A Bene Trento e Olimpia Milano

Serie A di Basket 2025, con le due sfide rimanenti riprogrammate per domani lunedì 28 aprile dopo i rinvii di ieri su decisione del CONI per i funerali di Papa Francesco: ecco quindi come sono andati i match odierni.La Dolomiti Energia Trentino rispetta il fattore campo nel ‘lunch match’ delle 11:30 vincendo contro la Dinamo Sassariper 95-77 grazie a 22 punti di Jordan Ford e 18 di Anthony Lamb – Alessandro Cappelletti top scorer del Banco di Sardegna con 27 punti. Blitz esterno della Nutribullet Treviso contro la Givova Scafati per 87-92, con i campani che rimangono al penultimo posto a quota 12 punti quindi a forte rischio retrocessione: Olisevicius decisivo per i veneti con 23 punti, al pari di Ky Bowman con 17 punti – ai padroni di casa non basta la doppia doppia di un mai domo Andrea Cinciarini con 22 punti e 10 rimbalzi, insieme ai 15 punti di Alessandro Zanelli. Oasport.it - Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Brescia in Serie A. Bene Trento e Olimpia Milano Leggi su Oasport.it Sei sono le partite andate in scena quest’oggi per la ventottesima giornata dellaA di2025, con le due sfide rimanenti riprogrammate per domani lunedì 28 aprile dopo i rinvii di ieri su decisione del CONI per i funerali di Papa Francesco: ecco quindi come sono andati i match odierni.La Dolomiti Energia Trentino rispetta il fattore campo nel ‘lunch match’ delle 11:30 vincendo contro la Dinamo Sassariper 95-77 grazie a 22 punti di Jordan Ford e 18 di Anthony Lamb – Alessandro Cappelletti top scorer del Banco di Sardegna con 27 punti. Blitz esterno della Nutribullet Treviso contro la Givova Scafati per 87-92, con i campani che rimangono al penultimo posto a quota 12 punti quindi a forte rischio retrocessione: Olisevicius decisivo per i veneti con 23 punti, al pari di Ky Bowman con 17 punti – ai padroni di casa non basta la doppia doppia di un mai domo Andrea Cinciarini con 22 punti e 10 rimbalzi, insieme ai 15 punti di Alessandro Zanelli.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Brescia in Serie A. Bene anche Trento ed Olimpia Milano - Sei sono le partite andate in scena quest’oggi per la ventottesima giornata della Serie A di basket 2025, con le due sfide rimanenti riprogrammate per domani lunedì 28 aprile dopo i rinvii di ieri su decisione del CONI per i funerali di Papa Francesco: ecco quindi come sono andati i match odierni. La Dolomiti Energia Trentino rispetta il fattore campo nel ‘lunch match’ delle 11:30 vincendo contro la Dinamo Sassariper 95-77 grazie a 22 punti di Jordan Ford e 18 di Anthony Lamb – Alessandro Cappelletti top scorer del Banco di Sardegna con 27 punti. 🔗oasport.it

Basket, successi per Trento, Trapani e Brescia in Serie A. Bene anche la Virtus Bologna - Serie A di basket ha completato nel sabato di Pasqua la ventisettesima giornata della Regular Season 2024-2025 con sette partite disputate: andiamo a fare un riepilogo di quanto accaduto oggi. Successo di misura dell’Unahotels Reggio Emilia su Napoli per 89-86 con 21 punti di Cassius Winston, con Leonardo Totè che piazza una doppia doppia da 36 punti e 12 rimbalzi ma non bastano a Napoli. Affermazione interna anche per l’Openjobmetis Varese contro la Dinamo Sassari per 89-84 grazie a 27 punti di Hands – 20 punti per Weber tra le fila di Sassari. 🔗oasport.it

Basket, impegni casalinghi per Trento, Brescia e Virtus Bologna in Serie A. Trasferte per Olimpia Milano e Trapani - La Serie A di basket volge quasi al termine della regular season 2024-2025, con la ventottesima giornata in programma tra domenica e lunedì sera dopo la decisione presa su indicazione del Presidente del CONI Giovanni Malagò di non giocare domani sabato 26 aprile giorno in cui si svolgeranno i funerali di di Papa Francesco: ecco le sfide che quindi ci attendono. Una sorta di lunch match quello delle 11:30 di domenica 27 aprile tra la Dolomiti Energia Trentino e la Dinamo Sassari: l’Aquila non vuole perdere punti dal duo di testa composto da Virtus Bologna e Trapani Sharks, mentre il Banco di ... 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Bologna condanna Pistoia, ok Brescia e Trapani, Trento e Reggio ai playoff; Olimpia Milano-Real Madrid in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming; LBA Final Eight 2025, gli scenari all'ultima di andata; Eurolega, risultati di ieri e programma di oggi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Brescia in Serie A. Bene anche Trento ed Olimpia Milano - Sei sono le partite andate in scena quest’oggi per la ventottesima giornata della Serie A di basket 2025, con le due sfide rimanenti riprogrammate per ... 🔗oasport.it

Marco Belinelli: Passione e Successi tra Virtus Bologna e NBA - Belinelli racconta la sua carriera tra Virtus Bologna e NBA, la passione per il basket e il desiderio di vincere ancora. 🔗msn.com

La Virtus domina con gli italiani: 44% delle nomination MVP in Serie A - Ogni settimana la Lega Basket indica non solo l’mvp di giornata ... dall’inizio dell’anno, la Virtus abbia costruito gran parte dei suoi successi proprio grazie agli italiani. Fin qui venticinque ... 🔗sport.quotidiano.net