Incidente in A1 vari mezzi coinvolti | chilometri di coda

chilometri di coda in A1 per un Incidente che si è verificato questa sera, poco dopo le 20,40 nel tratto aretino dell'autostrada del Sole. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento con più mezzi coinvolti.Il sinistro è avvenuto in direzione nord, al chilometro 328. Arezzonotizie.it - Incidente in A1, vari mezzi coinvolti: chilometri di coda Leggi su Arezzonotizie.it diin A1 per unche si è verificato questa sera, poco dopo le 20,40 nel tratto aretino dell'autostrada del Sole. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento con più.Il sinistro è avvenuto in direzione nord, al chilometro 328.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente sulla A1 tra un autobus e tre mezzi pesanti, autostrada chiusa - Firenze, 3 marzo 2025 – Traffico in tilt sull’autostrada del Sole: nel tratto fiorentino della A1, intorno alle 10,30, e? stato necessario chiudere temporaneamente il tratto tra Valdarno e Incisa verso Firenze a causa di un incidente all’altezza del km 323. Quattro i mezzi coinvolti: un autobus (per fortuna senza passeggeri a bordo) e tre mezzi pesanti. Si sono formati oltre 4 chilometri di coda con uscita obbligatoria Valdarno. 🔗lanazione.it

Maxi tamponamento a catena sulla A1 tra un’auto e diversi mezzi pesanti, quattro feriti: le foto dell’incidente - Questa mattina, lunedì 17 marzo, si è verificato un tamponamento a catena sulla A1 all'altezza di San Giuliano Milanese al km 6,100 in direzione Milano. Il bilancio è di quattro feriti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Amelia. Incidente sull’A1: traffico bloccato e un ferito trasportato in elisoccorso - Un incidente stradale ha coinvolto due autovetture lungo l’autostrada A1, in direzione nord. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Amelia, insieme alla Polizia Stradale e ai sanitari del 118. Una persona ferita è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all’Ospedale di Orvieto. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni per circa 10 minuti, causando rallentamenti alla circolazione. 🔗laprimapagina.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente in A1, vari mezzi coinvolti: chilometri di coda; Incidente sull’A1 a Valmontone: traffico bloccato e chilometri di coda; A1, incidente tra due mezzi pesanti e tre auto: traffico in tilt tra Ferentino e Colleferro; Incidente tra bus e tre mezzi pesanti, chiuso tratto A1. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente in autostrada A1, tamponamento fra cinque auto: code di otto chilometri in direzione Roma - Cinque automobili sono rimaste coinvolte in un incidente in autostrada, fra Ceprano e Frosinone: code di otto chilometri verso Roma ... 🔗fanpage.it

Incidente in A1 tra Ceprano e Frosinone, Tir di traverso sulla corsia nord: 9 chilometri di coda - Sulla A1 Milano-Napoli tra Ceprano e Frosinone verso Roma, il traffico è bloccato con 5 km di coda, in aumento, per un incidente avvenuto al km 636 nel quale è coinvolto un ... 🔗msn.com

Incidente sull’A1 a Valmontone: traffico bloccato e chilometri di coda - A causa di un incidente avvenuto stamattina lungo l'autostrada A1 tra la Diramazione Roma Sud e Valmontone i veicoli sono incolonnati in direzione Napoli ... 🔗fanpage.it