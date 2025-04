La Juventus vince contro il Monza e ritorna in zona Champions

Juventus torna alla vittoria La Juventus batte il Monza 2-0 all'Allianz Stadium, ritrovando i tre punti dopo il ko di Parma. Nico Gonzalez sblocca al 11' con un destro preciso, poi Randal Kolo Muani raddoppia al 33'. Un primo tempo dominante, ma l'espulsione di Kenan Yildiz al 45+3'

