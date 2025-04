Il Foggia evita la sconfitta non i playout | pari col Picerno ma Messina e Casertana vincono

playout. L'opera di autodistruzione del Foggia si è completata nella trasferta di Picerno. I rossoneri evitano il settimo k.o. di fila, ma il punto conquistato in casa dei lucani non è sufficiente a evitare lo spareggio salvezza, per effetto delle vittorie di Messina (2-1 sulla Juventus Next. Foggiatoday.it - Il Foggia evita la sconfitta, non i playout: pari col Picerno, ma Messina e Casertana vincono Leggi su Foggiatoday.it Sarà. L'opera di autodistruzione delsi è completata nella trasferta di. I rossonerino il settimo k.o. di fila, ma il punto conquistato in casa dei lucani non è sufficiente are lo spareggio salvezza, per effetto delle vittorie di(2-1 sulla Juventus Next.

