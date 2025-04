Omaggi a Mussolini e saluto romano a Dongo sul lago di Como | la risposta dell' Anpi ai neofascisti

Omaggiato anche quest'anno Mussolini a Dongo, nel luogo della sua cattura. Il contro-presidio dell'Anpi

Dongo: neofascisti ricordano Benito Mussolini con il saluto romano nell’ottantesimo della morte - Dongo, 27 aprile 2025 – Mattinata movimentata sul lago di Como. Oggi, domenica 27 aprile, come ogni anno, si sono ritrovati fra Dongo e Giulino di Mezzegra, località lacustri i cui nomi sono destinati a rimanere per sempre scolpite nella storia d’Italia, militanti di gruppi e gruppuscoli di estrema destra ed esponenti delle associazioni antifasciste, Anpi in primis. Su fronti, ovviamente, opposti. 🔗ilgiorno.it

Predappio, 150 persone ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini: rito del presente ma nessun saluto romano - Circa centocinquanta persone hanno preso parte a Predappio alla commemorazione per l’80esimo anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra in provincia di Como. Hanno partecipato le sorelle Orsola e Vittoria, nipoti di Vittorio Mussolini, primogenito del duce. Nel corteo nel paese natale, che si è formato attorno alle 10 in piazza Sant’Antonio a Predappio per raggiungere il cimitero di San Cassiano, a circa due chilometri, c’erano camicie nere e i labari dei reduci dei combattenti della repubblica sociale e degli arditi d’Italia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Circa centocinquanta persone hanno preso parte a Predappio alla commemorazione per l'80esimo anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra in provincia di Como. Hanno partecipato le sorelle Orsola e Vittoria, nipoti di Vittorio Mussolini...

