Sotto un cielo biancoverde il Partenio esplode | Altamura battuto Avellino infinito

Al Partenio-Lombardi il tempo si ferma. Per l'ultima gara contro il Team Altamura, il cuore dell'Avellino batte più forte che mai. Una coreografia da brividi avvolge ogni angolo dello stadio: bandiere che si alzano come onde, cori che squarciano il silenzio, colori che raccontano storie di lotta e orgoglio. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni battito respira passione pura. Non è solo una partita: è un rito, un inno all'appartenenza, una promessa che si rinnova. Al Partenio-Lombardi l'Avellino non si guarda, si vive. E mentre il cielo si tinge di biancoverde, una verità risuona chiara: l'Avellino non si tifa. L'Avellino si ama. Per sempre. La gara contro i pugliesi termina con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa, decisive le reti nel primo tempo di Patierno e Lescano.

Sotto un cielo biancoverde, il Partenio esplode: Altamura battuto, Avellino infinito - Tempo di lettura: 3 minuti

