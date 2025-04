Non solo Papa Francesco Le altre tombe ' eccellenti' a Santa Maria Maggiore

solo Papa Francesco: a Santa Maria Maggiore, dove ha scelto di riposare il Pontefice scomparso il 21 aprile, ci sono altre sepolture ‘eccellenti' di Papi ma anche di artisti celebri come Pietro e Gian Lorenzo Bernini. I Papi nella Basilica dell'Esquilino Tante le tombe dei Papi presenti nella Basilica situata in piazza dell'Esquilino a Roma, sulla sommità del colle. Ci sono molte figure autorevoli della Chiesa: i sepolcri di Papa Onorio III (pontificato 1216-1227), Papa Niccolò IV (1288-1292), Papa Pio V (1566-1572), Papa Sisto V (1585-1590), Papa Clemente VIII (1592-1605), Papa Paolo V (1605-1621), Papa Clemente IX (1667-1669). E il prossimo sarà Papa Francesco (pontificato 2013-2025): la sua tomba sarà nella navata sinistra, tra la Cappella Paolina – dove andava spesso a pregare la Madonna salus populi romani – e la Cappella Sforza. Agi.it - Non solo Papa Francesco. Le altre tombe 'eccellenti' a Santa Maria Maggiore Leggi su Agi.it AGI - Non: a, dove ha scelto di riposare il Pontefice scomparso il 21 aprile, ci sonosepolture ‘' di Papi ma anche di artisti celebri come Pietro e Gian Lorenzo Bernini. I Papi nella Basilica dell'Esquilino Tante ledei Papi presenti nella Basilica situata in piazza dell'Esquilino a Roma, sulla sommità del colle. Ci sono molte figure autorevoli della Chiesa: i sepolcri diOnorio III (pontificato 1216-1227),Niccolò IV (1288-1292),Pio V (1566-1572),Sisto V (1585-1590),Clemente VIII (1592-1605),Paolo V (1605-1621),Clemente IX (1667-1669). E il prossimo sarà(pontificato 2013-2025): la sua tomba sarà nella navata sinistra, tra la Cappella Paolina – dove andava spesso a pregare la Madonna salus populi romani – e la Cappella Sforza.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede - Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco. 🔗tvzap.it

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Misteri e segreti di Santa Maria Maggiore, dove si trova la tomba di papa Francesco: chi è sepolto con lui?; Santa Maria Maggiore, le tombe dei Papi e la devozione popolare; Papa Francesco e Rolandas Makrickas, chi è il cardinale che gli ha suggerito la tomba a Santa Maria Maggiore.; La tomba di Bergoglio a Santa Maria Maggiore tra Bernini e altri Pontefici. 🔗Su questo argomento da altre fonti

I cardinali visitano la tomba di Francesco: «Nuovo Papa? Tra noi nessuna contesa». Cosa sono i Novendiali e quanto durano - Dopo le 16 è iniziata la visita dei cardinali, che dovranno a giorni riunirsi in Conclave per eleggere il nuovo Papa, per l'omaggio alla tomba di Papa Francesco: i cardinali sono ... 🔗msn.com

Tomba Papa Francesco, la scritta Franciscus troppo chiara e non visibile: si valuta cambiamento. Ecco come sarà - Sono in corso i preparativi nella basilica di Santa Maria Maggiore per sistemare la tomba nella quale Papa Francesco sarà sepolto sabato dopo i funerali. Secondo una fotografia in ... 🔗msn.com

Papa Francesco, Alì Agca rinuncia ai funerali ma dice: “Verrò a pregare sulla sua tomba" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Francesco, Alì Agca rinuncia ai funerali ma dice: “Verrò a pregare sulla sua tomba' ... 🔗tg24.sky.it