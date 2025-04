Elly Schlein a In altre parole | Giorgia Meloni ha il fiato sul collo la partita è ancora aperta

Elly Schlein ha commentato come Giorgia Meloni ha affrontato questo 25 aprile ed ha ricordato che l'antifascismo non è divisivoL'articolo Elly Schlein a In altre parole: “Giorgia Meloni ha il fiato sul collo, la partita è ancora aperta” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Elly Schlein a In altre parole: “Giorgia Meloni ha il fiato sul collo, la partita è ancora aperta” Leggi su Ildifforme.it A La7,ha commentato comeha affrontato questo 25 aprile ed ha ricordato che l'antifascismo non è divisivoL'articoloa In: “ha ilsul, la” proviene da Il Difforme.

Se ne parla anche su altri siti

Elly Schlein attacca Giorgia Meloni, le sue parole fanno rumore: “Non può continuare a scappare” - Elly Schlein si è esposta, attaccandola pubblicamente, contro Giorgia Meloni e le sue parole hanno fatto molto rumore. Elly Schlein attacca Giorgia Meloni, le sue parole fanno rumore: “Non può continuare a scappare” (ANSA) Notizie.com“Vergogna che l’Italia abbia deciso di non firmare la difesa della Corte penale internazionale. Abbiamo fatto bene a fare una conferenza insieme per chiedere chiarezza sul torturatore libico riaccompagnato a casa con un volo di Stato. 🔗notizie.com

Giorgia Meloni criticata da Elly Schlein per silenzio su Trump e Ucraina - "La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da giorni non dice una parola sugli insulti e gli attacchi frontali di Trump all'Ucraina e all'Unione europea, non ha il coraggio di prendere una posizione, non riesce a difendere gli interessi italiani ed europei perché non vuole scontentare la nuova amministrazione americana". Lo dichiara la segretaria Pd Elly Schlein. "Addirittura apprendiamo dalla stampa che la Presidente Meloni sta valutando di non partecipare alla riunione del G7 di lunedì e sta invece pensando di andare alla conferenza trumpiana Cpac, dove Steve Bannon ha concluso il suo ... 🔗quotidiano.net

Elly Schlein accusa Giorgia Meloni di oltraggiare la memoria europea - "Giorgia Meloni non solo non ha il coraggio di difendere i valori su cui l'Unione è fondata dagli attacchi di Trump e di Musk, ma ha deciso in Aula di nascondere le divisioni del suo governo oltraggiando la memoria europea. Noi non accettiamo tentativi di riscrivere la storia". Lo scrive la segretaria Pd Elly Schlein. "Meloni ha oltraggiato la memoria del Manifesto di Ventotene, riconosciuto da tutti come la base su cui si è fondata l'Ue". 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caso Almasri, Elly Schlein attacca Giorgia Meloni: Presidente del coniglio, scappa!; Elly Schlein deraglia: Trump insulta, Meloni abbassa la testa | .it; Meloni: “Europa di Ventotene non è la mia”. Caos in aula, Pd: oltraggio. Passa la risoluzione; Schlein attacca Meloni alla Camera sul caso Almasri: Presidente del coniglio, ha mandato i suoi amici. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dazi: Schlein, 'Meloni ha minimizzato per non contraddire Trump' - Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Sui dazi la premier Giorgia Meloni "avrebbe dovuto scegliere l'Italia e l'Unione europea" e invece "ha scelto di fare spallucce e minimizzare per non entrare mai in ... 🔗lanuovasardegna.it

Papa Francesco: l'ultimo saluto a San Pietro di Giorgia Meloni e Elly Schlein - Dopo l'omaggio dell'intero mondo politico italiano a papa Francesco, con la seduta a Camere riunite, sono stati molti gli esponenti del governo e dell'opposizione a far visita alla tomba di papa Franc ... 🔗repubblica.it

Scontro in Parlamento per Papa Francesco, Schlein: “Non merita l’ipocrisia di chi deporta migranti”. Meloni con le mani sul volto - Scontro in Parlamento per Papa Francesco, Schlein: "Non merita l'ipocrisia di chi deporta migranti". Meloni con le mani sul volto ... 🔗blitzquotidiano.it