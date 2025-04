Il Messina batte la Juventus Next Gen e va al playout contro il Foggia

Messina ha battuto la Juventus Next Gen per 2 a 1 allo stadio "Franco Scoglio" nell'ultimo turno del campionato di serie C, assicurandosi, così, il playout contro il Foggia. Inizio vivace della gara. Iniziativa di Puczka, sinistro intercettato, in qualche modo, da Krapikas. Al 14’ rosso. Messinatoday.it - Il Messina batte la Juventus Next Gen e va al playout contro il Foggia Leggi su Messinatoday.it Ilha battuto laGen per 2 a 1 allo stadio "Franco Scoglio" nell'ultimo turno del campionato di serie C, assicurandosi, così, ilil. Inizio vivace della gara. Iniziativa di Puczka, sinistro intercettato, in qualche modo, da Krapikas. Al 14’ rosso.

