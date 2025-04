I Marquez non finiscono mai

Marquez non finiscono mai. Nel giorno in cui cade Marc, è Alex a vincere la sua prima gara in MotoGp. E a Bagnaia non resta che accontentarsi di un podio nel giorno in cui pensava di essersi finalmente liberato di Marc dopo l’incredibile spalla a spalla con tanto di toccata al primo giro. Quel duello che ha fatto venire i brividi al box Ducati, avrebbe potuto trasformarsi nella liberazione per Pecco che aveva dimostrato di avere il carattere e la fisicità per reggere a Marc. Invece non è bastato. Al terzo giro Marc è volato per terra alla curva 8 (poi con la moto mezza distrutta ha chiuso comunque 12°) e là davanti per Pecco l’orizzonte si è chiuso lo stesso. Alex ha preso il comando sul redivivo Quartararo (sul podio dopo 560 giorni) con la Yamaha e Pecco non è riuscito ad andare all’attacco del francese chiudendo al terzo posto su una pista dove negli ultimi tre anni aveva sempre vinto lui. Ilfoglio.it - I Marquez non finiscono mai Leggi su Ilfoglio.it nonmai. Nel giorno in cui cade Marc, è Alex a vincere la sua prima gara in MotoGp. E a Bagnaia non resta che accontentarsi di un podio nel giorno in cui pensava di essersi finalmente liberato di Marc dopo l’incredibile spalla a spalla con tanto di toccata al primo giro. Quel duello che ha fatto venire i brividi al box Ducati, avrebbe potuto trasformarsi nella liberazione per Pecco che aveva dimostrato di avere il carattere e la fisicità per reggere a Marc. Invece non è bastato. Al terzo giro Marc è volato per terra alla curva 8 (poi con la moto mezza distrutta ha chiuso comunque 12°) e là davanti per Pecco l’orizzonte si è chiuso lo stesso. Alex ha preso il comando sul redivivo Quartararo (sul podio dopo 560 giorni) con la Yamaha e Pecco non è riuscito ad andare all’attacco del francese chiudendo al terzo posto su una pista dove negli ultimi tre anni aveva sempre vinto lui.

