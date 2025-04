Vienna così l' islam conquista le scuole

Gli studenti di confessione islamica sono diventati maggioritari nelle scuole elementari e medie di Vienna. È quanto emerge dai dati diramati dall'ufficio dell'assessore all'Istruzione della capitale austriaca, Bettina Emmerling, secondo i quali il 41,2% degli alunni delle Volksschulen e Mittelschulen è musulmano. Quella islamica è la comunità più numerosa davanti ai cristiani (34,5%, di cui 17,5% cattolici e 14,5% ortodossi), agli studenti senza religione (23%), ai buddisti (0,2%) e agli ebrei (0,1%). Rispetto allo scorso anno, la percentuale di alunni musulmani, che era del 39,4%, è aumentata di quasi 2 punti. Secondo il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, il più venduto del Paese, «gli studi dimostrano che i giovani musulmani di Vienna non solo sono in media significativamente più religiosi, ma adottano anche atteggiamenti più discriminatori, come l'antisemitismo, l'ostilità verso le persone Lgbtqi e il rifiuto della parità tra uomini e donne».

